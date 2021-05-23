42 ألف مستفيد من منصة «لايف تبس» التابعة لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، عن أن عدد المستفيدين من منصة «لايف تبس» Live Tips إحدى مبادرات المجلس بلغ 42 ألفاً و198 مستفيداً من طلبة الكليات والجامعات وموظفي شرطة دبي ومختلف الجهات منذ إطلاقها مع بداية جائحة كورونا.

ونظمت المبادرة 51 محاضرة توعوية ومعرفية، حاضر فيها 76 متخصصاً، وشارك فيها طلبة من 61 كلية وجامعة ومؤسسة تعليمية، من 31 جنسية، وبلغ عدد مشاهدات زوار المنصة أكثر من 199 ألف زائر خلال عام واحد، لتعد بذلك أول منصة توعوية مرئية على مستوى الدولة لتثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الطلبة.

دعم الشباب

وأوضح المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المُشرف العام على مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، أن منصة «لايف تبس Live Tips» نجحت بشكل كبير في استقطاب هذا العدد الكبير من الشباب ممن تراوحت أعمارهم بين 18 و25 عاماً، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي فرضت قيوداً على أساليب التواصل، ما استدعى إنشاء هذه المنصة لدعم الشباب والوصول إليهم وتزويدهم بالنصائح والمعارف بطريقة مبتكرة تسهم بشكل كبير من رفع الوعي لديهم، سواء في الجوانب الحياتية أو الجوانب المتعلقة بالتعليم والمستقبل والعمل.

منصة حاضنة

وقالت مهرة المرزوقي، عضو ورئيس التوعية والتثقيف في المجلس: إن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص شرطة دبي على إطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم الطلبة والشباب المقبلين على الدراسة، ومنصة «لايف تبس Live Tips» من شأنها أن تفعل دور طلبة الجامعات من مختلف البرامج والتخصصات الدراسية، وذلك من خلال توفير البيئة الحاضنة لإبداعاتهم وأفكارهم ومشاركتها مع المتخصصين، وتبادل الآراء، ورفع الوعي لديهم في مختلف المواضيع، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم لدعم وتطوير مختلف المشاريع والمبادرات الشرطية والأمنية.

جلسات متنوعة

وبدورها قالت مريم العامري، عضو مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات: إن المحاضرات التي تُنظم على منصة «لايف تبس Live Tips»، تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي لدى طلبة الجامعات عن مختلف الظواهر الأمنية والشرطية الحالية والمستقبلية، وكذلك توعيتهم عن جائحة كورونا كونها أحد أهم التحديات العالمية التي فرضت الكثير من الأمور على مختلف القطاعات في دول العالم، منها التعليم والصحة والشرطة وغيرها، كما أن المبادرة تحفز طلبة الجامعات وترفع من معنوياتهم وتشحذ هممهم وتمكنهم ليكونوا عناصر فاعلة في ظل الظروف العادية والاستثنائية.

ومن جانبها قالت مريم إبراهيم، عضو مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات: إن طبيعة المواضيع المقدمة في محاضرات «لايف تبس Live Tips» تنوعت وتعددت، حيث شملت الجانب الأمني والشرطي ومواضيع مجتمعية، وكذلك مواضيع متعلقة بتطوير النفس وبمسألة كيفية تحديد اختيار التخصصات الجامعية التي تتناسب مع الشخص ورغبته وقدراته والمهارات التي يمتلكها، واحتياجات المستقبل من التخصصات، واستشراف المستقبل.

100 %

وقالت رؤى الشحي، عضو مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات: إن منصة «لايف تبس Live Tips» تعد من أهم المنصات في الدولة التي تتواصل مع طلبة الكليات والجامعات بشكل كبير، وقد أظهرت الأرقام والنتائج أن المنصة استطاعت الوصول إلى عدد كبير من الطلبة وحققت نسية 100% في نتائج رضا المستفيدين من المنصة، ما يعكس حرص شرطة دبي على الاهتمام بجيل الشباب والطلبة الدارسين والمقبلين على الدراسة، مشيرة إلى أن الانضمام والمشاركة في المنصة يأتي عبر موقع المجلس https://www.cunidubaipolice.ae/ والذي يحتوي على دليل إرشادي متكامل يوضح طريقة التسجيل والخطة الزمنية وضوابط المشاركة، والمستفيدين والجهات المتعاونة، وقنوات التواصل، ونموذج عن المحاضرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز