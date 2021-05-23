«طبية عجمان» تكرم العاملين في خط الدفاع الأول

المصدر: عجمان-البيان

أكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية على أهمية الدعم الذي يتلقاه خط الدفاع الأول من القيادة الرشيدة للدولة والذي أسهم بصورة فاعلة في تعزيز الجهود التي تقوم بها الطواقم الإدارية والفنية والطبية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وتوفير الأجواء الداعمة والتشجيع للعاملين في الحقل الطبي لافتاً إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المتطورة ساهمت وبصورة واضحة في نجاح السياسة الطبية في مواجهة جائحة كرونا (كوفيد- 19) والتمكن من تقليل الآثار السلبية للوباء وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمصابين به حتى أصبحت الإمارات نموذجاً متقدماً في التعامل مع الجائحة وفق أفضل الطرق العلمية الناجعة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة التمريض في منطقة عجمان الطبية لتكريم الممرضين والممرضات ضمن احتفالات المنطقة الطبية باليوم العالمي للتمريض.

حرص

وقال الشامسي: إن القيادة الرشيدة حرصت، منذ بداية أزمة جائحة كورونا، على توفير الدعم للكوادر الطبية في الدولة لتمكينهم من مكافحة الفيروس، حيث تصدر ذلك الاهتمام حملة (شكرا خط دفاعنا الأول) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وذلك تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية.

تقدير

من جهتها أشادت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية بمنطقة عجمان الطبية في كلمتها بهذه المناسبة عن تقدير وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدور الحيوي والهام الذي يقوم به أعضاء جهاز التمريض على مستوى الدولة، مؤكدة على أن ما يقوم به الممرضون والممرضات ولاسيما في ظل هذه الظروف الحرجة محل تقدير جميع المسؤولين في دولتنا الغالية، وما عشناه ولمسناه من دور حيوي لأعضاء التمريض في التعامل مع جائحة كورونا يعطي صورة مشرقة لعمل التمريض، لذلك يستحقون منا كل تقدير، ولذلك نلتقي اليوم لنكرم تلك الجهود ضمن تفاعلنا مع اليوم العالمي للتمريض.

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