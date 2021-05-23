الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد تكون ممطرة.. حارا نهاراً، رطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 11:21والمد الثاني عند 23:39 والجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 08:11 والمد الثاني عند الساعة 19:32 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 28 80 10

دبــي 45 31 60 10

الشارقة 45 25 60 10

عجمان 43 26 75 15

أم القيوين 43 25 80 20

رأس الخيمة 44 24 60 15

الفجيرة 39 29 85 20

العين 46 32 40 10

ليوا 47 25 50 10

الرويس 45 24 85 15

السلع 44 24 80 10

دلما 41 28 80 10

طنب الكبرى 40 25 80 10

طنب الصغرى 40 25 80 10

أبو موسى 40 25 80 15

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