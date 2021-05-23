منصور بن محمد يدشن يخت "ماجستي 175" الأكبر من نوعه في العالم والمُصنَّع بالكامل في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

دشّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليخت "ماجستي 175" الفاخر، ضمن عرضه العالمي الأول في "دبي هاربور"، والذي تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات ليرتقي بمعايير إنتاج صناعة اليخوت العالمية إلى آفاق جديدة، بفضل مواد بنائه خفيفة الوزن وقدرته على الإبحار بسهولة في المناطق قليلة العمق إضافة إلى ثباته الفائق أثناء الإبحار وقدرته العالية على المناورة الملاحية.

واطلع سموه على أهم مميزات اليخت "ماجستي 175" الذي يعد أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، بطول 180.9 أقدام وعرض 31.6 أقدام وارتفاع أربعة طوابق، وتم بناؤه وفقاً لأرقى مواصفات اليخوت التي يزيد وزنها الإجمالي على 500 طن، والمعتمدة من الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة.

وشاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، و محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للقوارب، مكونات اليخت الذي يصل وزنه الإجمالي إلى 780 طنا، وبإمكانه الإبحار في المناطق منخفضة العمق، مع غاطس 2.25 متر، وذلك بفضل صناعته المتطورة باستخدام مواد مركبة على غرار ألياف الكربون "واستر الفينيل"، التي تتيح ليخت بهذا الحجم الاقتراب بسهولة من الشواطئ، الأمر الذي ينطوي على أهمية بالغة لدى العديد من عشاق الحياة البحرية.

جاء ذلك خلال حدث تم تنظيمه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، تأكيداً لجاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً كوجهة رائدة لليخوت والقوارب، حيث نجح "ماجستي 175" الذي تم تصنيعه في منشأة تصنيع القوارب المتكاملة والتابعة لشركة الخليج لصناعة القوارب في الإمارات "جلف كرافت"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، في استكمال سلسلة من التجارب البحرية قبل عرضه العالمي الأول.

ومن المنتظر أن ينطلق اليخت "ماجستي 175" قريباً في رحلة يجوب فيها العالم، حاملاً علم دولة الإمارات ليؤكد حضوره في فعاليات اليخوت والمراسي والوجهات العالمية المعروفة في مجال سياحة اليخوت، ليسهم بذلك في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة صناعة اليخوت العالمية.

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