«الهلال» و«طموح» تطلقان مبادرة لتوفير اللقاحات لعدد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة طموح للرعاية الصحية مبادرة مشتركة لتوفير لقاحات «كوفيد 19»، للدول التي تواجه تحديات في الحد من انتشار جائحة «كورونا» على أراضيها، وذلك تعزيزاً لجهود دولة الإمارات في التصدي لتداعيات الجائحة عالمياً.

ووقع الجانبان بمقر الهيئة في أبوظبي، مذكرة تفاهم في المجال الصحي، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتنفيذ المبادرة على نطاق واسع إقليمياً ودولياً.

وحددت بنود المذكرة أطر الشراكة وآليات التنسيق وواجبات كل طرف لتحقيق الأهداف العليا للمبادرة، وتعزيز فعالياتها الصحية والإنسانية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، فيما وقعها من شركة طموح للرعاية الصحية عبدالله راشد الراشدي الرئيس التنفيذي لطموح التابعة للشركة العالمية القابضة، بحضور خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة «أبيكس» للاستثمار التابعة لشركة العالمية القابضة، ونواب الأمين العام للهلال الأحمر.

وبحث الجانبان خلال التوقيع تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون مستقبلاً لتبني المزيد من المبادرات التي تعزز دور الإمارات في المجالات الصحية والإنسانية والتنموية.

وأكد الدكتور الفلاحي أن مذكرة التفاهم تجسد رؤية الهيئة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية، خصوصاً في المجال الصحي الذي يعتبر حالياً أولوية في تحركات الهيئة محلياً وخارجياً.

من جانبه أكد عبدالله راشد الراشدي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات شركة «طموح» لتحسين خدمات الرعاية الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا إقليمياً ودولياً، اقتداءً بمبادرات القيادة الرشيدة التي نسير على نهجها ونقتفي أثرها، لتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقال إن مذكرة التفاهم تعتبر بادرة خير للتعاون المستقبلي مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي.

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