«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، وهند حميد العليلي.

وتناقش اللجنة الموضوع، ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.

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