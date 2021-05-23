برنامج الباحث من «كهرباء دبي» يستقطب ويصقل الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

يسهم برنامج «الباحث» الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في تطوير وصقل المواهب والكفاءات الوطنية من خلال تشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والمتحدثين العالميين، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة، وزيارة المدارس والجامعات.

استشراف المستقبل

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تساهم الهيئة من خلال مركز البحوث والتطوير في استشراف المستقبل، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي. وينسجم المركز مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات. ويعمل المركز على إثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات والعالم من خلال نشر المعارف وتطوير مواهب الباحثين الإماراتيين وقدراتهم، وتحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وتطوير الكفاءات المهنية، واستقطاب الخريجين الإماراتيين والكفاءات الوطنية للعمل في المركز».

4 فئات

ولفت الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس – البحوث والتطوير في الهيئة، إلى أن برنامج «الباحث» يرمي إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في هيئة كهرباء ومياه دبي في مجالات بحثية مختلفة. ويشتمل البرنامج على أربع فئات وهي: التدريب، تمويل مشاريع التخرج، الباحثون الزائرون، والحلقات الدراسية وورش العمل بمشاركة موظفي الهيئة والمهندسين والأكاديميين ومختلف المعنيين.

وتابع: استضاف البرنامج حتى الآن 40 طالباً متدرباً لتطوير معارفهم وخبراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وقام المركز أيضاً بتمويل 17 مشروعاً بحثياً قدمتها جامعات محلية. ومنذ إطلاقه عام 2019، نظم البرنامج مجموعة من الفعاليات ومن أبرزها مؤتمر برنامج الباحث السنوي بالتعاون مع «سيمنس»، وندوة برنامج الباحث السنوية بالتعاون مع جامعة الشارقة، وندوات برنامج الباحث حول أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات بمشاركة كبرى الجامعات العالمية.

تطوير الخبرات

وقالت موزة سعيد اليماحي - تقني بحوث وتطوير في الهيئة: «انضممت إلى برنامج الباحث باحثة زائرة متخصصة في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد عزز البرنامج شغفي بهذه التقنيات، وأتاح لي الفرصة للمشاركة في مجموعة من الأوراق البحثية والندوات وورش العمل الفنية، تحت إشراف كبار خبراء وباحثي مركز البحوث والتطوير، ما ساعدني على تطوير خبراتي ومعارفي. وساهمت بيئة المركز الإيجابية المحفزة في تشجيعي على ابتكار الحلول وتطبيقها بعد أن بدأت العمل باحثة دائمة في المركز. وأقوم بالإشراف على الباحثين الزائرين المشاركين في فريق بحوث الطباعة ثلاثية الأبعاد في المركز ».

ابتكار

من جانبه، قال المهندس سيف الحمادي – متدرب سابق في برنامج «الباحث»: «شاركت من خلال برنامج الباحث في ابتكار عدد من الحلول التي تساهم في تطوير عمل هيئة كهرباء ومياه دبي وتخدم قطاع الطاقة والمياه بشكل عام، وخاصة في مجال تطبيق تقنيات الطائرات من دون طيار والتصوير الحراري والذكاء الاصطناعي في مشاريع الألواح الشمسية الكهروضوئية».

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