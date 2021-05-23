مسؤولون ومستثمرون محمد بن راشد يبشرنا بعام أفضل في 2021

المصدر: إعداد القسم الاقتصادي:

أكد مسؤولون ومستثمرون أن اقتصاد الإمارات نجح في عام جائحة «كوفيد 19» في تحويل التحديات إلى فرص، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ورؤية القيادة الحكيمة التي تستشرف المستقبل وتجهز العدة دائماً لمواجهة الأزمات الطارئة.

وقالوا، إن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «إدارة الأزمات تخلق فرصاً وأزمات الإدارة تدمر مكاسب» هي منهج الإمارات منذ النشأة وعنوان لنجاحها في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحين أن تصريحات سموه تحمل في مضامينها تباشير بأن 2021 سيكون عاماً أفضل للاقتصاد الوطني بعد ان حققت الإمارات نجاحا استثنائياً في إدارة أزمة «كورونا».

سلطان بن سليم: منهج متكامل

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة دبي للتجارة العالمية: «تمثل مقولات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منهاجاً متكاملاً للعمل المبدع الخلاق يقدم لدول العالم كافة خارطة طريق ترشدها إلى سبيل التقدم من خلال تطوير الإدارة والتركيز على دورها في صنع النهوض الاقتصادي مهما اشتدت الأزمات، وسنعمل في المؤسسة بأقصى طاقتنا لتطوير قطاع التجارة الخارجية ليواكب التحول العالمي».

أحمد محبوب: سياسات استباقية

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن السياسات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة «كورونا» (كوفيد 19) والحزم الاقتصادية الداعمة لعبت دوراً إيجابياً في تحجيم الآثار السلبية للجائحة على مختلف القطاعات الحيوية وعلى النشاط الاقتصادي. وقال: «نعمل في جمارك دبي على توسيع قاعدة المبادلات التجارية وفتح خطوط جديدة للوصول بحجم تجارة دبي إلى تريليوني درهم».

عمار المالك: مكتسبات مستدامة

وذكر عمار المالك المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إن الإنجازات التي حققتها الدولة هي نتيجة التعامل مع مختلف تأثيرات الجائحة باقتدار وكفاءة وإطلاق المبادرات الاستباقية لاقتناص الفرص وتحويلها لمكتسبات مستدامة وخصوصاً في مجالات التحول الرقمي والحلول الذكية. وقال: «نذكر هنا الجهود التي بذلتها القيادة الحكيمة في العمل والاستثمار في بناء واستقطاب المواهب والتطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية».

عبد الله بالهول: اقتصاد متنوع

وقال عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول، إن رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة رسخت أسساً متينة لاقتصاد متنوع ومستدام، ما انعكس في إحراز مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وجاءت التكنولوجيا والتحول الرقمي دائماً في قلب الخطط والمبادرات.

أحمد بن شعفار: مشهد استثنائي

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن دولتنا بقيادتها الرشيدة وحكومتها الرائدة ومجتمعها المتنوع المتماسك، ارتقت مجدداً في صياغة نموذج إنساني يحتذي به العالم، ومثالاً ناصعاً على الريادة والاستباقية والكفاءة والحرفية في التعاطي مع استحقاقات الجائحة وإدارة المشهد الاستثنائي الذي خلّفه الوباء وضرب العالم.

عبدالله بن حامد: استمرارية الأعمال

وأكد رجل الأعمال عبدالله بن حامد، أن الإمارات تكيفت مع الجائحة وقامت بإدارة الأزمة بنجاح، وذلك بفضل التوجهات الحكومية والمبادرات التي أطلقتها، فكان لها الأثر الكبير في استمرارية الأعمال خصوصاً حزم التحفيز الاقتصادي التي تطلقها الدولة من فترة إلى أخرى والتي انعكست إيجاباً على بيئة الاستثمار المحلية.

أحمد عبدالله: الاستثمار الآمن

وقال رجل الأعمال أحمد سلطان عبدالله: إن القيادة الرشيدة نجحت بامتياز في إدارة الجائحة عبر الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وحزم الدعم التي تم إطلاقها، كل ذلك أدى إلى دعم قطاعات الأعمال وجعلها منيعة، مبيناً أن الاهتمام والدعم حفز المستثمرين إلى اللجوء إلى الإمارات من أجل الاستثمار الآمن.

عبدالله الحمراني: فرص جديدة

وأعرب عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن فخره بإنجازات دولة الإمارات الاقتصادية في ظل التحديات التي يواجهها العالم خلال جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن قيادة الإمارات أثبتت أن الأزمات وجدت لتخلق فرصاً جديدة للعالم.

عبد الجبار بي بي: تقديم الدعم

وأكد عبد الجبار بي بي، العضو المنتدب لشركة «هوت باك» الدولية، حرص القيادة الرشيدة على تقديم وسائل الدعم اللازمة لكافة قطاعات الأعمال في الإمارات. وقال إن الإمارات، باتت الوجهة المثلى لتأسيس الأعمال والاستثمار على المدى الطويل، والمكان المفضل للعمل والعيش.

مصطفى الجزيري: آفاق العمل

وقال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: انعكست الإدارة الخلاقة للحكومة الرشيدة لأزمة «كوفيد 19» إيجاباً على آفاق العمل في الدولة، التي تعتبر مبشرة للغاية.

شريف بشارة: قوة الاقتصاد

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: إن الإمارات نجحت في خضم جائحة «كوفيد 19»، أن تحول الأزمات إلى فرص حقيقية بفضل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي نجح في مجابهة جميع التحديثات والتعافي بوتيرة أسرع.

نموذج فريد

قال الخبير الاقتصادي محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة إنسينكراتور: « الإمارات تقود نموذجاً اقتصادياً فريداً من نوعه يرتكز على مبدأ التكامل والشمولية والتنويع، بما من شأنه إنعاش وتنشيط الحلقة الاقتصادية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الدولة راكمت على مدار عقود من الزمن خبرات غنية، فهي لم تكن فقط تنشد النمو الآني واللحظي إنما وضعت بعين الاعتبار سيناريوهات للأزمات التي يمكن أن تحدث فضخت المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والإدارة وتجهيز الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع الأزمات والكوارث".

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