شرطة دبي تسهم في ضبط 43 % من المتهمين في قضايا المخدرات بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أظهرت الإحصاءات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 43 % من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الأول من العام الجاري، وما نسبته 46.5 % من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال نفس الفترة.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خاصة في ظل تطويرهم لأساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن مويزه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط.

وناقش الاجتماع خطط الإدارة، وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض نتائج تنفيذ قرارات اجتماع التقييم السابق، ومؤشرات الأداء.

واطلع الفريق عبد الله خليفة المري، على إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الأول من العام الجاري، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الدولة، والكمية المضبوطة بحوزتهم.

تعاون دولي

كما اطلع على جهود التعاون الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والتي أدت إلى التعاون في 80 قضية مع دول مختلفة، والمساهمة في إلقاء القبض على 53 متهماً من مختلف الجنسيات، في الربع الأول من العام الجاري.

مركز حماية

واستمع المري إلى شرح حول إنجازات مركز حماية الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بتعزيز الوعي المجتمعي من أضرار المخدرات.

توعية

بلغ إجمالي المستفيدين من برامج مركز حماية الدولي 4025 مستفيداً من 46 جنسية، فيما شهد هذا العام، مشاركة طلبة من 4 جنسيات لأول مرة في فعاليات البرامج التوعوية، وهي الإيطالية، والنيوزيلندية، السنغافورية والنيجيرية.

كما بلغ عدد المستفيدين من التوعية المُقدمة عبر البريد الإلكتروني، 3 ملايين و35 ألفاً و952 مستفيداً، فيما بلغ عدد مشاهدي المقاطع التوعوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، مليوناً و224 ألفاً و186 مستفيداً.

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