القرقاوي: الإمارات حريصة على التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي العربي

المصدر: وام

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع الحكومات العربية والعالمية، وتوسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح والتبادل المعرفي الهادف للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتحسين حياة المجتمعات.

وقال محمد القرقاوي إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تواصل بناء جسور التعاون الهادف للنهوض بالعمل الحكومي العربي، بما يرسخ العلاقات الإيجابية بين حكومات المنطقة، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية السودان في مختلف المجالات.

جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد حكومي سوداني رفيع المستوى للدولة، للتعرف على النماذج التي طورتها حكومة الإمارات في مجالات عمل مجلس الوزراء وكفاءة الأداء الحكومي والاتصال الحكومي، والاستفادة من أفضل الممارسات والآليات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات عمل مجلس الوزراء والأداء المتميز والاتصال الحكومي، بما يسهم في تطوير أساليب العمل في الحكومة السودانية.

وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بعمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة التي تعود لبدايات تأسيس الدولة في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، مؤكدا أن تعزيز التبادل المعرفي بين حكومتي الإمارات والسودان بشكل خاص وحكومات المنطقة عموماً، يمثل هدفاً رئيسياً لحكومة الإمارات، ومحركا لجهودها في تعزيز العمل الحكومي العربي، ونقله إلى مستوى متقدم يمكنه من مواكبة متطلبات المستقبل والمشاركة في ترسيخ ممارسات ونماذج عمل الجيل الجديد من الحكومات.

وضم الوفد السوداني الزائر كلاً من عثمان عبد الحليم عثمان نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، والمعتز أحمد إبراهيم وزير مفوض نائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية السودان في أبوظبي، وعبد المنعم علي صاغة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومحمد عبد العزيز محمود مدير عام الشؤون السياسية والإعلامية، وجمال عبد العظيم محمد مدير إدارة تقنية المعلومات، وجمال عبدالحفيظ إبراهيم مدير العلاقات الخارجية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء لجمهورية السودان.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد سلسلة اجتماعات مع سعادة عبد الله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وسعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وسالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وخليفة الحبسي رئيس قسم أداء الخدمات بالإنابة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وركزت الاجتماعات وورش العمل على أطر التعاون بين البلدين، وتناولت نموذج حكومة الإمارات في إدارة أعمال مجلس الوزراء، واستعراض نموذج الإمارات في الاتصال الحكومي، وتجربة الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتقييمها، وتطرقت إلى برنامج أداء الحكومي، وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ليكون الإطار الناظم للشراكات الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وعدد من دول المنطقة والعالم.

يذكر، أن العلاقات الإماراتية السودانية شهدت نقلات نوعية خلال السنوات الماضية، توجت باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة الذي قام بزيارة عمل إلى الدولة مؤخرا، وبالمشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في تعزيز استقرار السودان، ومواصلة دعمه اقتصادياً، إذ بلغ حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية للسودان أكثر من 28 مليار درهم، فيما تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للسودان.

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