فريدة الحوسني: التطعيم ضد كورونا سيكون سنويا

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، في ردها على سؤال بمقابلة تليفزيونية، حول كون التطعيم ضد كورونا سيكون سنويا وإجباريا؟

وقالت الحوسني بأنه سيكون سنويا واختياريا، مشيرة إلى أن هناك تطويراً للتطعيم بشكل سنوي ليغطي السلالات المختلفة، والسيناريو الأرجح أن يكون هناك تطعيم سنوي تم تطويره بناء على السلالات الأكثر انتشاراً.

وأضافت: اليوم من مصلحة الجميع التطعيم، لأننا بهذه الطريقة سنصل إلى مرحلة التعافي.

وأشارت إلى وجود سلالات مختلفة من الفيروس، وهو شبيه جدا بتطور بفيروس الأنفلونزا، لأن الفيروس دائما يتغير.

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