الصحة تصدر قائمة موحدة للمواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قائمة محدثة للمواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المشمولة ضمن نطاق المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

وأكدت الوزارة في قرارها رقم 49 لسنة 2021، في شأن قائمة المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، الذي أصدرته أخيراً، ووجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي، ضرورة أن يكون تداول المواد والمنتجات المدرجة في القائمة الجديدة حسب نفس شروط وضوابط تداول الأدوية شبه المراقبة، الواردة بالقرار الوزاري رقم "888" لسنة 2016، الخاص بضوابط وقواعد صرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

وتضم قائمة المواد شبه المراقبة، المحدثة 110 مواد ومنتجات طبية، وأكدت الوزارة في تعميمها أن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

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