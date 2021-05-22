جائزة دبي للقرآن تفتح باب المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل

المصدر: وام

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء في تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة 1442 هـ - 2021 اعتبارا من اليوم وحتى الخميس الموافق الثالث من يونيو المقبل.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشئون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعد أحد الفروع الرئيسية للجائزة حيث يجري تنظيمها سنويًا ويتنافس فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتعتمد على جمال الصوت.

وأوضح بوملحه أن التقييم في هذه المسابقة يقوم على معايير دولية وشرعية معتمدة، جرى استحداثها للموهوبين من أصحاب الأصوات الجميلة سواء في ترتيل القرآن الكريم أو في الآذان أو في الإقامة.. مشيرا إلى أن المسابقة ساهمت في انضمام العديد ممن حظوا بالمشاركة فيها كأئمة مساجد ومؤذنين في مساجد الدولة التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وأوضح أن الجائزة قامت في هذه المسابقة بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ومتابعة كافة التحديثات في الإجراءات التي تصدر من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في جميع خطواتها لتنظيم المسابقة وفي جميع مراحلها.

وقال : بعد انتهاء فترة التسجيل تبدأ مرحلة التصفيات المبدئية لجميع الفئات، ثم مرحلة التصفيات النهائية اعتبارا من 20 يونيو لفئة براعم القرآن وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، وفي 21 يونيو تصفيات فئة فتيان القرآن الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، وفي 22 يونيو فئة شباب القرآن الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاما ، وفي 23 يونيو تصفيات فئة أئمة المساجد وهم أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيموا الشعائر في دولة الإمارات، وفي 24 يونيو فئة الآذان والإقامة وهي للمواطنين والمقيمين.

وعن الشروط العامة للمشاركة في المسابقة.. قال بوملحه ان يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات أو من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة إقامة دائمة أو من الوافدين المقيمين من الجنسيات الأخرى على أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في الدولة ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة، كما يجب أن يكون المتسابق متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف وألا تكون للمتسابق في جميع الفئات أية تسجيلات قرآنية خاصّة به في الأسواق والإذاعات والمحطات التلفزيونية.

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