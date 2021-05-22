495 ألف مستفيد من مشاريع جمعية الفجيرة الخيرية في رمضان

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن عدد المستفيدين من مشاريع شهر رمضان في العام الجاري يصل إلى 495150 مستفيداً في الإمارة، بميزانية بلغت 56 مليون درهم بزيادة 15 % مقارنة بالعام الماضي.

مضيفاً إن عدد وجبات إفطار الصائم التي تم توزيعها بلغ 15.926 ألف وجبة إفطار في اليوم الواحد بإجمالي يصل إلى 480.700 ألف وجبة طوال الشهر الكريم، شملت 128 نقطة في مواقع سكن العمال والأسر المحتاجة في إمارة الفجيرة، التي تمت حسب الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، ومنعاً للتجمعات وحفاظاً على سلامة المجتمع.

وأشار الرقباني إلى حرص الجمعية على مواصلة مبادراتها الخيرية والإنسانية بهدف إدخال السعادة إلى قلوب أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين.

لافتاً إلى أن الجمعية قامت بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر المستحقة للمساعدة، ضمن مشروع المير الرمضاني استفادت حوالي 6450 أسرة مستفيدة في مختلف مناطق الفجيرة مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19»، منعاً للتجمعات وحفاظاً على سلامة المجتمع، إضافة إلى استفادة 3000 أسرة من مشروع زكاة الفطر وكسوة العيد وسلة الفواكه.

وأشاد الرقباني بدور وجهود الرعاة والداعمين، وكذلك للمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام الذين يسهمون في دعم مشاريع وأعمال الجمعية.

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