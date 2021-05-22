«جمعة الماجد» تعزّز أسطول شرطة دبي بسيارة «جينيسيس GV 80»

المصدر: دبي - البيان

ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى أسطول مركباتها، سيارة «جينيسيس GV 80 - 2021»، أول طرازات «GV 80» الذي يدخل المنطقة على الإطلاق، وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الإمارات.

وقال العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي: «نحرص في شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولنا من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملنا لتحقيق أهداف شرطة دبي وبسط الأمن والسلامة في الإمارة. نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد التي تعد واحدة من أعرق الشركات الوطنية وأكثرها التزاماً. ونثق في أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل».

دعم

وقال بانغ سون جيونغ، نائب الرئيس، رئيس عمليات جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نفخر بالعمل مع شرطة دبي من خلال تقديم إحدى سياراتنا من فئة الدفع الرباعي لدعم عملياتها في ترسيخ الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار في دبي».

وأضاف: «تمثل هذه الشراكة شهادة مهمة على ما تمتاز به السيارة من مواصفات متقدمة في تصميمها وخصائص السلامة والتقنيات الحديثة. إن هذا الطراز يستند إلى التزام علامة جينيسيس إزاء ضمان أعلى درجات الخدمة والراحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرائدة في هذه الصناعة، ونؤكد مواصلة العمل مع شرطة دبي وتعزيز الشراكة بين الجانبين لخدمة المصلحة العامة».

وقال سليمان الزبن، مدير عام جينيسيس الإمارات: «إننا نفخر بشراكتنا مع شرطة دبي، ليس فقط من خلال دعم أسطول مركباتها، وإنما من خلال التعاون معها في العديد من المبادرات التي تنشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع للسلامة المرورية، ونأمل أن تسهم هذه المركبات الجديدة المعززة بأحدث التقنيات في أداء عملياتها المهمة لخدمة المجتمع في الإمارة».

وتأتي «جينيسيس GV 80» بمحرك، «3.5 توربو»، وتعتبر أول سيارة دفع رباعي من إنتاج «جينيسيس» في الإمارات، وتمكن هذا الطراز من إظهار نجاح فوري مع العملاء، منذ دخوله السوق، وتتميز السيارة بتصميمها المبتكر الذي يظهر روعتها الرياضية وتوازنها الأمثل وأناقتها الواضحة، حيث تأخذ سائقها برحلة جديدة مع المواصفات الحصرية النابعة من فلسفة العلامة التجارية.

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