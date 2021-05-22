شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وشارك في فعاليات المعرض مديرية المرور والدوريات وإدارة الخدمات الطبية.

كما شاركت في الفعاليات إدارة طيران شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

واستعرض الرائد الطبيب علي سيف الظهوري جهود إدارة طيران شرطة أبوظبي في التعامل مع الأطفال الخدج أثناء نقلهم بين (العنايات المركزة) في مستشفيات الدولة باستخدام حاضنة أطفال توفر بيئة مناسبة للطفل ونظام تنفس اصطناعي وأكسجين وضغط معين مع الاحتفاظ بدرجات الحرارة الملائمة مهما اختلفت الارتفاعات جواً بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وكانت شرطة أبوظبي عرضت دورية توعية تعد الوحيدة على مستوى الدولة والمختصة بالتوعية والتثقيف الصحي وطائرة الإسعاف الجوي ومعدات الإسعافات المتخصصة في النقل والإخلاء، ودوريات الإسعاف والإنقاذ وركزت مديرية المرور والدوريات على التوعية بأهمية تعزيز الإيجابية بين السائقين لتحسين مستويات السلامة المرورية والحد من الوفيات والإصابات البالغة الناتجة عن الحوادث المرورية تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبة الإسعاف المزودة أحدث المعدات الطبية ومركبة إسعاف المواد الخطرة CBRN ومركبة الإنقاذ المجهزة بأحدث معدات الإنقاذ للتدخل السريع في حالات الحوادث ولإنقاذ المحشورين، ومختبر المواد الخطرة المتنقل، وأحدث المعدات الطبية التي تستخدم في مركبات الإسعاف والإنقاذ ضمن المعرض الداخلي والكيس البيولوجي في مركبات إسعاف CBRN والذي يهدف لعزل المصابين بالتلوث الإشعاعي والكيميائي للحد من التلوث.

أحدث التقنيات

وركزت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في عرضها على أحدث التقنيات التي تم تطويرها بمركز التدريب الافتراضي في المجالات المختلفة وهي نظام محاكاة مركبة للتثقيف بالقيادة الآمنة في الطرقات لمختلف الأحوال الجوية والتوعية بأهم المخالفات المرورية، ونظام تجديف ثابت افتراضي بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، والذي يحفز المنتسبين على ممارسة الألعاب الرياضية بشكل مبتكر.

كما تم عرض أحدث أجهزة محاكاة المركبات التي تقدم تجربة (قيادة مركبة) مشابهة للواقع عند القيادة في الطرقات، وتقنيات الواقع المختلط XR والواقع الافتراضي VR من ناحية دمج جهاز التجديف الثابت التقليدي في نظام الواقع الافتراضي والذي ينقل المتدربين إلى بيئة بحرية افتراضية في ممارستهم رياضة التجديف الثابت.

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