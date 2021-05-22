تعاون بين شرطة دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتوحيد الجهود المشتركة، وبصفة خاصة في المبادرات الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ورحب اللواء أهلي، في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً أن شرطة دبي بمختلف قطاعاتها تعمل على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وأن جوانب المسؤولية المجتمعية والمبادرات الإنسانية تعد إحدى أولويات خطط المبادرات التي تحرص شرطة دبي على تنفيذها باستمرار، ويمثل هذا الجانب أولوية في العمل الشرطي الذي يرسخ قيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع.

وقال علي المطوع: إن إبرام مذكرة التفاهم مع شرطة دبي يأتي استكمالاً للتعاون المشترك في العديد من المبادرات مع مختلف القطاعات في شرطة دبي، وتحرص المؤسسة على تعزيز العمل مع مختلف الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، إيماناً منها بأهمية تكامل العمل المؤسسي بين مختلف الجهات، وتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تنمية الوقف من خلال منظور إسلامي معاصر، عبر حض أفراد المجتمع وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.

وتتيح مذكرة التفاهم إطلاع شرطة دبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على مبادراتها الإنسانية وبرامجها الحالية والمستقبلية، حتى تتمكن المؤسسة من دعمها ورعايتها، كما تتيح المذكرة للمؤسسة التعاون في المشاركات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، والتنسيق لتطوير ووضع برامج وصناديق المشاركة الوقفية.

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