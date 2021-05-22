شراكة بين المجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمان مونتينيغري

المصدر: بودغوريتسا - البيان

استقبل رئيس البرلمان المونتينيغري أليكسا بيشيك، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقة والشراكة بين البرلمان المونتينيغري والمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي بهدف دعم وتوحيد كافة الجهود البرلمانية من أجل نشر قيم التسامح والسلام.



وجاء اللقاء ضمن دعوة تلقاها الجروان لحضور الاحتفال باليوم الوطني المونتينيغري في القصر الجمهوري بالعاصمة بودغوريتسا.







وأشاد رئيس البرلمان المونتينيغري بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة، البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية، لما يقدمه المجلس من دور كبير في نشر التسامح والسلام حول العالم، مؤكداً دعمه وبرلمان بلاده للمجلس وأهدافه االسامية.



وشكر الجروان رئيس البرلمان المونتنيغري، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل تعزيز التسامح والسلام حول العالم.

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