الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً وشمالاً، وحارا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:24 والمد الثاني عند 22: 34 والجزر الأول عند الساعة 15:35 والجزر الثاني عند الساعة 04:27 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 18:14 والمد الثاني عند الساعة 07: 11.. والجزر الاول عند الساعة 11:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:56 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 90 20

دبي 41 29 90 25

الشارقة 42 27 80 25

عجمان 40 28 80 30

أم القيوين 42 25 80 25

رأس الخيمة 42 27 80 20

الفجيرة 40 32 70 15

العين 46 30 40 10

ليوا 47 24 70 10

الرويس 42 25 85 20

السلع 43 26 70 15

دلما 39 29 80 30

طنب الكبرى 37 28 85 25

طنب الصغرى 37 28 85 25

أبو موسى 37 28 85 25

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