شرطة أبوظبي توضح عقوبة التجاوز من كتف الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم -أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية "لكم التعليق" وحملة درب السلامةً، مشاهد لخطورة التجاوز من كتف الطريق المخصص لمركبات الطوارئ والذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

وأوضحت الشرطة أن قيمة مخالفة التجاوز من كتف الطريق 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، وفقا للمادة 42 من قانون السير والمرور الاتحادي.

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