شرطة أبوظبي توضح عقوبة التجاوز من كتف الطريق
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم -أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية "لكم التعليق" وحملة درب السلامةً، مشاهد لخطورة التجاوز من كتف الطريق المخصص لمركبات الطوارئ والذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.
#شرطة_أبوظبي توضح عقوبة التجاوز من كتف الطريقhttps://t.co/HxByzBqNz7@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rTcxd86RtK— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 21, 2021
وأوضحت الشرطة أن قيمة مخالفة التجاوز من كتف الطريق 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، وفقا للمادة 42 من قانون السير والمرور الاتحادي.