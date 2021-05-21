راشد وشيخة.. فرحة وطن

المصدر: دبي - علاء الجمل

عمت الإمارات أمس، مشاعر الفرح والسعادة فور الإعلان عن قدوم مولودين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، هما الشيخ راشد والشيخة شيخة.

وأعلن سموه الخبر السعيد بطريقة غير تقليدية، حيث نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة لبصمة قدمين باللونين الأزرق والوردي «ذكر وأنثى»، ما أثار موجة من الفرح بين أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، الذين تناقلوا الخبر وهنأوا سموه بقدوم المولودين، متمنين لهما حياة سعيدة، داعين الله أن يجعلهما قرة عين لوالديهما.



وفي حسابه الرسمي عبر «تويتر»، هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أخاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، قائلاً سموه: «أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قدوم مولوديه (راشد وشيخة).. اللهم احفظهما بحفظك.. واجعلهما قُرّة عين لوالِديهما».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز