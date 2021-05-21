شرطة عجمان تشارك في مبادرة اليوم العالمي للنحل

المصدر: عجمان - البيان

شارك فريق السعادة والإيجابية بشرطة عجمان في مبادرة «اليوم العالمي للنحل» من خلال توزيع جرات من العسل على الموظفين والعاملين بمختلف الإدارات والأقسام بالشرطة.

وأوضح المقدم عبدالله علي علوان رئيس فريق السعادة والإيجابية بشرطة عجمان، أن الهدف من المشاركة في هذه المبادرة هو بث السعادة في نفوس الموظفين، ورفع الوعي الصحي لديهم، وتذكيرهم بأهمية العسل وفوائده الصحية كغذاء للجسم، وعلاج للكثير من الأمراض كما وصفه القرآن الكريم بأن فيه شفاء للناس من كل داء، بالإضافة إلى أهميته في رفع مناعة الجسم والتي نحتاجها في الوقت الحالي خاصة مع تفشي جائحة فيروس كورونا، متمنياً لهم حياة صحية وسعيدة خالية من الأمراض.

من جانبهم، عبّر الموظفون عن سعادتهم وشكرهم لشرطة عجمان وفريق السعادة والإيجابية على المبادرة اللطيفة ودورهم الفعال في المشاركة في جميع المناسبات المحلية والعالمية، بما يعزز رضاهم وسعادتهم وصحتهم، متمنين لشرطة عجمان وقيادتها مزيداً من التميز والريادة في تحقيق أهدافها واستراتيجيتها.

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