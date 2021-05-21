بلدية دبي تغلق صالوناً ومركز لياقة وتنذر 15 مؤسسة

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي 2376 زيارة تفتيشية، أول من أمس، على المؤسسات، أسفرت عن إغلاق صالون ومركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وذلك بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 15 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 99%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2355 مؤسسة.

ويتابع مفتشو بلدية دبي يومياً جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تتضمن اشتراطات ملزمة، يجب اتباعها من أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، ويقوم المفتشون بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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