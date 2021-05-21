«صحة» تعلن عن توفّر لقاح «فايزر-بيونتيك» في مراكزها كافة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، عن توفر لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لفيروس «كوفيد 19»، بالإضافة إلى لقاح «سينوفارم» في جميع المراكز الصحية، ومراكز المسح الوطني التابعة لشركة «صحة» في جميع إمارات الدولة.

وأوضحت «صحة» أن لقاح «فايزر-بيونتيك» و«سينوفارم» متوفران في 46 مركزاً في إمارة أبوظبي، والمناطق الشمالية ، والتي تمثل المراكز الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز التطعيم، ومراكز المسح الوطني المنتشرة في جميع إمارات الدولة، ويمكن للراغبين في الحصول على اللقاحات حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم.

وأكدت شركة «صحة»، أهمية أخذ اللقاح ضد «كوفيد 19» لتسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه بإمكان جميع أفراد المجتمع ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق تلقي لقاح «فايزر-بيونتيك»، فيما يقدم لقاح «سينوفارم» فقط للفئات من عمر 16 عاماً فما فوق.

ويستثنى من أخذ اللقاح الأشخاص المصابون بفيروس «كوفيد 19»، والمشاركون في التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19»، والسيدات الحوامل، والحاصلون على اللقاح خارج الدولة، والمصاب السابق بعد التقييم الطبي، والأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من اللقاحات سابقاً أو أي من مكونات اللقاحات، والمريض بأحد الأمراض التي تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.

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