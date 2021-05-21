«أبوظبي للخلايا الجزعية».. علاجات مبتكرة بتقنيات الطب التجديدي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يعد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركزاً تخصصياً للرعاية الصحية يتخذ من أبوظبي مقراً له، ويتخصص في توفير العلاجات الحديثة والمبتكرة عبر تقنيات الخلايا الجذعية والطب التجديدي، كما يتميز المركز بإجراء البحوث الأكثر تقدماً حول الخلايا الجذعية في المنطقة.



وتأسس المركز في مارس 2019 بهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الخدمات والعلاجات الطبية ذات التخصص الدقيق، وتشمل تخصصات المركز علم المناعة، وأمراض الدم والعلاج السريري للخلايا الجذعية، والبيولوجيا الجزيئية، والعلاج المناعي، وجراحة العظام، والمسالك البولية وغيرها، وهو مزود بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الأكثر تطوراً على صعيد المنطقة وفريق من كبار الأطباء العالميين الذين يعملون مع فريق من الباحثين، وهو ما يجعل المركز الأول من نوعه في الدولة.



ويركز المركز بشكل أساسي على تجميع وتجهيز وتوصيف وتخزين منتجات الخلايا للتطبيق السريري في كل من الطب التجديدي وزرع مكونات الدم، ويهدف إلى تبسيط وتطوير عمليات جديدة تتعلق بالعلاج بالخلايا الجذعية وأبحاثها، وذلك لخدمة الفريق الطبي من الاحتياجات السريرية ولكي يصبح مركزاً إقليمياً مرموقاً لعلاج المرضى المحولين من جميع الجهات الطبية الأخرى في المنطقة.





جهود



وخلال بداية جائحة (كوفيد19) وفي ظل عدم توفر لقاح أو علاج آنذاك ساهم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ADSCC في تقديم العلاج لأكثر من 5 آلاف حالة مصابة بالفيروس من خلال العلاج المبتكر بواسطة الخلايا الجذعية، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها المركز لعلاج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعد قرار حكومة الإمارات إتاحة العلاج مجاناً لجميع المرضى الذين تتراوح حالتهم الصحية بين المتوسطة إلى خطيرة.



ونجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC)، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، في متابعة علاج المرضى في برنامج زراعة نخاع العظام (BMT-AD)، لمرضى السرطان تم إنشاء برنامج زراعة نخاع العظم في أبوظبي، من قبل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في أغسطس 2020 بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية. ويعتمد برنامج زراعة نخاع العظم على الخلايا الجذعية لعلاج المرضى الذين يعانون من أورام الدم المختلفة مثل المايلوما المتعددة، وسرطان خلايا البلازما، وسرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا B-Cell، وسرطان الغدد الليمفاوية، وكذلك أمراض المناعة الذاتية وحالات أمراض الدم الحميدة مثل الثلاسيميا، بالإضافة إلى أمراض أخرى.



كما يقدم فريق جراحة المسالك البولية في المركز علاجات متطورة ذات مستوى عالمي لمجموعة الأمراض التي تصيب الجهاز البولي، وعلاجات طبية متقدمة لحل المشاكل البسيطة وكذلك المعقدة في مجال جراحة العظام ومشاكل الجهاز الحركي والعضلي، ويوفر مختبر الفحوصات الطبية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مجموعة شاملة من الفحوصات تتكون من إجراءات الفحص العادية وكذلك المتخصصة، كما أنشأ مركز أبوظبي للخلايا الجذعية واحداً من أكثر مختبرات معالجة الخلايا تطوراً في منطقة الخليج العربي لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.





أبحاث



ويعمل فريق العلماء الدوليين في مركز أبوظبي للخلايا الجزعية مع طاقم الأطباء على تقديم أحدث الأبحاث حول الخلايا الجذعية لتطوير علاجات جديدة للمرضى كما يقومون بالشراكة مع المؤسسات الدولية المتخصصة بالعمل على تطوير الخبرات العالمية في هذا المجال المتقدم من الطب.



وأخيراً وقعت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لتعزيز التعاون في عدة مجالات، من ضمنها الثقافة الصحية والطبية والبحث العلمي والرعاية الصحية وتطوير برامج تعليم طبية محدثة وقائمة على الأدلة العلمية.



ويهدف المركز بشكل عام على تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الخدمات الطبية المتقدمة والعلاجات الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات. ويلتزم المركز بضمان أن يلبي برنامج زراعة نخاع العظام في أبوظبي أعلى معايير الجودة ورضا المرضى في كل خطوة، بما في ذلك العلاج والرعاية اللاحقة والمتابعة للمرضى الخاضعين لزراعة نخاع العظم وعائلاتهم.

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