محمد بن زايد: الإمارات مهتمة بنقل المعارف والعلوم المتقدمة وتوطينها وإنتاجها

المصدر: أبوظبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» بضرورة الاهتمام بالتوسع في تطوير الأبحاث الطبية المتعلقة بعلاج مرض السكري من خلال الخلايا الجذعية، والسعي إلى إيجاد أفضل الطرق العلاجية والوقائية لتحسين حياة المرضى، وتقديم علاجات متكاملة بأعلى المعايير الدولية المعتمدة، مؤكداً دعم الدولة واهتمامها بهذه البحوث، التي ستحدث فرقاً كبيراً في علاجات مرض السكري.



وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بنقل المعارف والعلوم المتقدمة وتوطينها وإنتاجها كذلك، خصوصاً في مجالات الصحة والطب، ضمن رؤيتها التنموية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة بوصفها مصدراً للثروة وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني.



وأشار سموه إلى أهمية تعزيز الشراكات مع مراكز الأبحاث العلمية المتقدمة في مجال البحوث الطبية في العالم، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والمعارف والتجارب في هذا الشأن، مؤكداً أن دولة الإمارات تقدم خبراتها وإنجازاتها الطبية لخدمة البشرية من منطلق إيمانها بأن الأمراض هي أحد أخطر معوقات التنمية ومصدر أساسي للفقر والتخلف على المستوى العالمي، ولديها اهتمام كبير، بالتعاون مع دول العالم المختلفة في هذا المجال، وتمد يد العون والمساعدة الطبية إلى المجتمعات الفقيرة خصوصاً في ظل ظروف «كورونا».



من جانبهم عبر أطباء مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وباحثوه عن شكرهم العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتشجيعه ودعمه المستمر لهم والعاملين في الخطوط الأمامية، لمواجهة الجائحة كافة، مؤكدين الاستمرار في العمل الجاد والتفاني في أدائهم لواجبهم في خدمة الوطن وحماية شعبه وصولاً إلى مرحلة التعافي الكامل بإذن الله.



رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد خلال اطلاعه على خدمات المركز

سموه أثناء الجولة

علي الشامسي ومحمد المزروعي

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومحمد المزروعي

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