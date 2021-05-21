«كهرباء دبي» تنال شهادة «آيزو» في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

نالت هيئة كهرباء ومياه دبي شهادة الآيزو العالمية (ISO 21500:2012) الخاصة بإدارة المشاريع، بعد إجراء المعهد البريطاني للمعايير عمليات تحقق وتدقيق صارمة للتأكد من امتثال الهيئة لأفضل الممارسات العالمية، وتطبيقها لمجموعة موحدة ومتطورة من المبادئ العامة لإدارة المشاريع التي تسهم في تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة وجودة عمليات الهيئة ومشاريعها، وضمان تطبيق كافة قطاعات الهيئة لأرقى المعايير العالمية في إدارة المشاريع.



وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعتمد الابتكار وأعلى معايير الكفاءة والاعتمادية في إدارة جميع مشروعاتها وعملياتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال استقطاب وتطبيق أحدث التقنيات والحلول في مختلف عمليات الهيئة للارتقاء بالأداء المؤسسي، حيث يتم تحديث خطط الهيئة بصورة دورية وفق معطيات وتوقعات الطلب والاستهلاك المستقبلي من خلال استشراف المستقبل والمعلومات المستقاة من الخطط التنموية الشاملة التي ترسمها الحكومة وبيانات ومعلومات مشاريع المطورين وقطاع الأعمال، وبيانات النمو السكاني وغيرها.





معايير



وأضاف معالي الطاير: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد ضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي. ونطبق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات، بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير وغيرها. وتعد الهيئة من المؤسسات الرائدة عالمياً، وكان لمرونتها ورشاقتها دور مهم في تميزها ونجاحها في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية وتحقيق الهيئة لأفضل النتائج العالمية، وترسيخ مكانتها بوصفها نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تقديم أفضل الخدمات المبتكرة وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والتوافرية، وتوفير بنية تحتية مستدامة ومرنة ومتطورة تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».





إضافة



من جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: «تشكّل شهادة الآيزو العالمية (ISO 21500:2012) الخاصة بإدارة المشاريع إضافة مهمة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية، كما تعكس جهودنا الدؤوبة لتحقيق التميز المستدام وتعزيز تميز وتنافسية الهيئة على مستوى العالم. وقد كانت الهيئة عام 2012 أول مؤسسة حكومية تحصل على متطلبات التدريب اللازمة في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI®، لتكون بذلك سبّاقة في توفير المعارف الثمينة في مجال إدارة المشاريع التي تقدمها وتتيحها لموظفيها، ولتصبح جزءاً من المنظومة العالمية لمعايير إدارة المشاريع. وتعمل الهيئة بشكل مستمر من خلال أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي على تحديث متطلبات التدريب في مجال إدارة المشاريع بالتعاون مع المعهد، إلى جانب إضافة شهادات اختصاصية جديدة».

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