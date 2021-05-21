وكيل «الدفاع» يبحث التعاون مع رئيسة لجنة «القوات المسلحة» في الجمعية الفرنسية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أمس، فرانسواز دوماس، رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية.



ورحب وكيل وزارة الدفاع - خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الدفاع - بالضيفة، وبحثا علاقات الصداقة ومجالات التعاون القائمة بين البلدين في كافة الجوانب، وخاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والسعي إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.



كما استعرض الطرفان مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات وآخر المستجدات والتطورات.



حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

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