صندوق الزكاة يتلقى دعماً من حمد الخييلي

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم حمد بن سهيل الخييلي دعماً بقيمة 8 ملايين درهم لصندوق الزكاة والهلال الأحمر، وذلك بحضور عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة.



وأشار الخييلي إلى الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة على كافة الصعد لتقديم العون لتسهيل العيش على المواطنين والمقيمين، مؤكداً أنه منذ تأسيس الإمارات أكدت الدولة ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم؛ عبر العديد من المبادرات الإنسانية، والمساعدات التي تركز على تحسين حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات تنموية تراعي البعد الإنساني، وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.





شكر



وأشاد عبدالله بن عقيدة المهيري، بالمبادرة الطيبة، معرباً عن شكره وامتنانه الذي ينعكس إيجاباً على مستحقي المساعدات من المواطنين والمقيمين والأسر المتعففة على مستوى الدولة. وصرح المهيري بأن تقديم التبرع يُعد تأكيداً على قيام حمد بن سهيل الخييلي بتحقيق رسالته في دعم التكافل الاجتماعي من خلال صندوق الزكاة المناط به هذا الدور، وأشار إلى أن صندوق الزكاة بوابة رئيسة من بوابات الخير لكل من يريد أن يبذل ماله في عمل الخير، سواء بالصدقة أو الزكاة، مطمئناً أن زكاته وصدقته تصل إلى مستحقيها الفعليين، ولا ننسى قول الله عز وجل: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير}، ونحن نسأل الله له أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة.



كما أكد أمين عام صندوق الزكاة أن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، كل هذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم؛ وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

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