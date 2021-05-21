«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية البرلمانية الآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الاجتماع الافتراضي للجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد أمس، وتقدمت الشعبة بمقترحاتها بشأن عدد من مشاريع القرارات الخاصة بالقضايا البيئية والمياه والمناخ.



مثّل الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع محمد عيسى الكشف، وعائشة محمد الملا عضوا المجلس الوطني الاتحادي، عضوا الجمعية البرلمانية الآسيوية.



وناقش المشاركون في الاجتماع تقارير فرق العمل، والنظر في عدد من مشاريع القرارات، وهي: مشروع قرار حول سوق الطاقة المتكاملة الآسيوي، ومشروع قرار حول القضايا البيئية، ومشروع قرار حول الشؤون المالية: ضمان الجهود من أجل النمو الاقتصادي، ومشروع قرار حول القضاء على الفقر، ومشروع قرار حول المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، ومشروع قرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومشروع قرار حول المبادرة المالية المناخية الآسيوية (ACFI).





مقترحات



وعرض محمد الكشف رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، مقترحات الشعبة بشأن مشروع قرار حول القضايا البيئية.. كما استعرض مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية المقدمة على مشروع قرار بشأن المياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، التي تضمنت التأكيد على أن إدارة المياه الرشيدة، ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الصحة الإنسانية العالمية، والحد من الكثير من الأمراض الخطيرة.



وأكد سعادة محمد الكشف على أهمية الإشارة إلى ارتباط إدارة المياه الرشيدة، بضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ، التي تهدد بالجفاف في مناطق العالم، وضرورة أن تقوم البرلمانات بدعوة حكوماتهم للتصديق بالالتزامات الدولية المقررة لحماية البيئة، ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية.

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