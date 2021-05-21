خطط لتحويل ميادين الشارقة إلى تقاطعات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت المهندسة فاطمة سالم الكتبي مديرة إدارة مشاريع الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة أن كل الميادين في الشارقة وُضعت لها خطط استراتيجية، لاستبدالها إلى تقاطعات وعلى مراحل، وذلك بعد دراسة انسيابية الحركة والتأثير المروري، وعلى حسب الأولوية، فالهيئة تعمل على شبكة متكاملة، وسوف يتم تحديث كل الميادين التي تحتاج إلى تحديث، كما أكدت في مداخلة لها عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، ظهر أمس، أن العمل جار في تطوير الميادين على طريق الشيخ محمد بن سلطان لاستبدال كل الميادين من دوارات إلى تقاطعات، وفي المرحلة الأولى تم الانتهاء من تقاطعين بنسبة 70% من أعمال المشروع، إضافة إلى تطوير الميادين على شارع الشيخ ماجد بن صقر.





خطوط فعالة



وقالت المهندسة الكتبي: إن أغلب الخطوط تكون خطوطاً فعالة، ما يحتاج إلى جهد ووقت من المقاولين والاستشاريين وفريق عمل الهيئة والزملاء في الدوائر الخدمية الأخرى، وإنه خلال العام الماضي تم البدء في مشروع طريق الشيخ محمد بن سلطان، كما أن الأعمال جارية ومستمرة حسب البرنامج الزمني المعتمد له، وسوف يتم الانتهاء من الأعمال قبل نهاية العام الجاري.



ولفتت إلى أنه تم تخصيص خط ساخن 600525252 يعمل على مدار الساعة، لاستقبال كل الملاحظات والشكاوى التي ترد للهيئة، مبينة أنه وردت ملاحظات تتعلق بتأخر بعض المشاريع ومتى سيكون الانتهاء منها، مرجعة أن التأخير في بعضها كان بسبب جائحة (كوفيد 19)، لأن تلك المشاريع بدأت مع بداية الجائحة، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي نادت بها الجهات الصحية، منها التباعد والحجر وخلافهما، ما كان له الأثر الكبير في البرنامج الزمني لإنشاء المشاريع، ورغم ذلك بدأنا في العمل وهناك استمرارية.

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