محمد بن زايد: الإمارات تقدم خبراتها وإنجازاتها الطبية لخدمة البشرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات تقدم خبراتها وإنجازاتها الطبية لخدمة البشرية انطلاقاً من إيمانها بأن القضاء على الأمراض يسهم في مواجهة إحدى أخطر معوقات التنمية.

وقال سموه عبر تويتر: "اطلعت خلال زيارتي مركز أبو ظبي للخلايا الجذعية، على أهم الأبحاث التي ينفذها المركز لإيجاد حلول وعلاجات متقدمة للعديد من الأمراض..الإمارات تقدم خبراتها وإنجازاتها الطبية لخدمة البشرية انطلاقاً من إيمانها بأن القضاء على الأمراض يسهم في مواجهة إحدى أخطر معوقات التنمية".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز