برعاية خالد بن محمد بن زايد .. معرض فن أبوظبي ينطلق في منارة السعديات 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي .. أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن انطلاق الدورة الثالثة عشرة من معرض فن أبوظبي بنسخته الواقعية في منارة السعديات وتشمل برامج وفعاليات رقمية خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، بعد حفل افتتاح خاص يوم 17 نوفمبر.

وعقب نجاح النسخة الافتراضية من المعرض خلال العام الماضي، سيواصل فن أبوظبي 2021 تعزيز حضوره بقوة من خلال المنصة الرقمية عبر عدد من المبادرات الإلكترونية المقرر تدشينها .

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن معرض فن أبوظبي يمثل منصة للتواصل الثقافي، حيث يجمع ويربط بين الفنانين والمعارض والمؤسسات المعنية بالفن والعاملين في هذا المجال لتعزيز الابتكار والإبداع، بينما أوضح لنا العام الماضي العديد من التحديات والقضايا المتأصلة في عالم الفن، فقد قدم أيضا فرصا جديدة لحلها ".

وأضاف أن جائحة كورونا أظهرت أن علينا التعاون والتكيف والابتكار للنجاح في المضي قدما، فلكي يزدهر أي مجتمع، يجب أن تكون الثقافة جزءا لا يتجزأ من هويته وتطلعاته للتقدم والتطور، وسوف يقام فن أبوظبي بنسخته الواقعية هذا العام، ليس على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع بسبب الجائحة، بل بسبها، فقد مكنتنا الجائحة والتحديات التي فرضتها علينا من الابتكار والتأقلم لضمان استمرارية دعمنا للقطاع الثقافي وسوق الفن في هذه الأوقات الصعبة، والعودة في شكل متجدد، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالزوار والمجتمع الفني مرة أخرى في المعرض في نوفمبر المقبل.

من جانبه قال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إن أبوظبي تعد من أكثر الأماكن أمانا للزيارة في العالم في عام 2021، ويسعدنا أن نعلن أننا سنرحب بالزوار لمعرضنا في منارة السعديات في نهاية هذا العام، مع الاستمرار في مراعات جميع إجراءات الصحة والسلامة اللازمة، مشيرا إلى أن فن أبوظبي أصبح علامة مهمة في الأجندة الثقافية العالمية، وإحدى المبادرات الرئيسية التي تساهم في جعل أبوظبي مدينة نشطة ثقافيا وواعية فنيا " .

وفي نسخته هذا العام، سيعرض فن أبوظبي مجموعة جديدة من الأعمال التركيبية والتكليفية في مناطق متعددة من إمارة أبوظبي، بداية من صحراء ليوا مرورا بمدينة العين ووصولا إلى وسط مدينة أبوظبي، مما يعد امتدادا طبيعيا لبرنامج "آفاق: تكليف الفنانين"، الذي انطلق عام 2017 ويستضيف في كل عام أعمالا فنية تكليفية عبر عدد من المواقع والمعالم التراثية في مدينة العين.

ويحرص معرض فن أبوظبي على التعاون بشكل وثيق مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والفنانين المكلفين لتطوير الأعمال الفنية وعرضها، لتصميم وعرض تجارب صديقة للبيئة عبر هذه المواقع الفريدة.

ويتعاون معرض فن أبوظبي كل عام مع فنانين لتطوير حملته البصرية والمحتوى الخاص بها، وتضم الأعمال الفنية المختارة لحملة الدورة الثالثة عشرة من المعرض إبداعات رائعة لفنانات إماراتيات، وهن عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة الكتبي، والتي قمن بتصميمها لأول مرة كجزء من برنامج "آفاق: الفنانون الناشئون" عام 2019.

وركزت أعمال الفنانات على استكشاف فكرة التحول في البيئات المختلفة، بدءا من البيئة البحرية والصحراوية، وصولا إلى المدن والمساحات الحضرية المهجورة.

وقامت روضة خليفة بإنشاء عملها الفني في مبنى قديم تم هدمه بعد أسبوع، بينما أبدعت شيخة الكتبي عملها وسط رمال الصحراء، والذي ردم بالرمال في غضون أيام، فيما ركزت عائشة حاضر على غمر الأشياء تحت الماء، فتغيرت ألوانها وتحولت مع مرور الوقت من فصل الصيف إلى الشتاء.

وتعليقا على الحملة، قالت الفنانات : " كل واحدة منا تعيش في بيئات مختلفة مثل البحر والصحراء والفضاءات الحضرية الفسيحة، لذا فقد حرصنا أن تركز أعمالنا على موضوع موحد وهو التحول السريع الذي شهدناه في تلك البيئات، خاصة عندما ننغمس بكافة حواسنا فيها، وقد أدركنا كجزء من ممارستنا الفنية وسعينا لبناء العوالم التي نتخيلها وسط البيئات المحيطة، بأن الطبيعة والتحضر سيفرضان تأثيرهما ويأخذان مجراهما دائما".

ومن المقرر الإعلان عن قائمة الفنانين والقيمين الفنيين المشاركين في نسخة 2021 خلال الأشهر المقبلة، والمزيد من التفاصيل حول البرنامج العام المقامة فعالياته في كافة أنحاء الإمارة.

يذكر أنه تم فتح باب تقديم الطلبات لصالات العرض التي تود المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من معرض فن أبوظبي المقام في شهر نوفمبر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز