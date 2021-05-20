برنامج الجينوم الإماراتي يضيف مراكز جديدة لأخذ العينات

المصدر: أبوظبي - وام

كشف برنامج الجينوم الإماراتي توسيع نطاق انتشاره، من خلال إضافة مراكز جديدة لجمع العينات، بالتعاون مع مجموعة من المرافق المتخصصة والتابعة لشبكة مستشفيات برجيل في إمارة أبوظبي.

وتم الإعلان عن تفاصيل التعاون بين «شركة جي 42 للرعاية الصحية» و«برجيل»، خلال مؤتمر عقد مؤخراً بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين إضافة إلى متخصصي الرعاية، والذي بدوره سلط الضوء على البدء في شراكات متنوعة في المجال العلمي بين كلتا المؤسستين.

مشاركة

ويمكن لمواطني الإمارة الآن المشاركة في البرنامج، عبر زيارة مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد أو مركز واحة برجيل الطبي في مدينة زايد أو مركز برجيل الطبي في «ديرفيلدز مول» أو مركز برجيل الطبي في الشامخة أو مستشفى برجيل رويال في مدينة العين.

وسلط أخصائيو الرعاية الصحية خلال المؤتمر، ومن بينهم الدكتور حميد الشامسي مدير معهد برجيل للسرطان رئيس جمعية الإمارات للأورام، والدكتورة ريحان سعفان رئيسة قسم طب النساء والولادة، والدكتور زين العابدين استشاري طب الأطفال وأمراض الدم والأورام بمدينة برجيل الطبية الضوء على أهمية علم الجينوم وتأثيره على مستقبل الرعاية الصحية، من خلال تطوير خطط علاجية تناسب احتياجات المرضى.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز برجيل الطبية في أبوظبي والعين: فخورون بالمشاركة في مثل هذه البرامج المهمة.

ومن جانبه قال أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»: يهدف البرنامج إلى تمكين العلاج الطبي الدقيق والمخصص، والارتقاء بالرعاية الصحية في الإمارات.

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