سلطان القاسمي يفتتح «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «لخيالك». وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وجميلة بنت سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رؤساء الدوائر المحلية، وكبار المسؤولين والأدباء، وممثلي وسائل الإعلام.

عرض

وبعد قص شريط الافتتاح، إيذاناً بانطلاق المهرجان، شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة، عرضاً لعدد من أطفال الشارقة حول القراءة وأهميتها في حياة الطفل.

وتجول بعدها سموه في أروقة المهرجان، الذي يشارك فيه 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى نخبة من الكتاب والفنانين الذين يقدمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً، وسلسلة عروض مسرحية، تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة، جناح وزارة التربية والتعليم، حيث اطلع على أبرز الجهود والمبادرات التعليمية التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الهيئات التعليمية لدعم القراءة وترسيخها لدى الأطفال من طلاب وطالبات مدارس الدولة.

وتعرّف سموه خلال زيارته لجناح هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى برامج الهيئة التعليمية والأكاديمية، والتي تنمي المهارات العلمية وحب الاطلاع لدى الأطفال، كما تعرف سموه إلى أبرز إصدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بالأطفال، والتي تعكس دور الشرطة المجتمعي الرائد في مشاركة كافة أفراد وفئات المجتمع والوصول إليهم.

زيارة

وزار سموه جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، واستمع إلى شرح حول ازدياد دور النشر الإماراتية المتعلقة بالأطفال، وأبرز إصداراتها الأدبية والثقافية، وتعرف سموه خلال تفقده جناح بيت الحكمة، إلى النشاطات الثقافية التي تقدمها المكتبة للأطفال والزوار من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى الكتب المتوفرة لديها.

كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة جناح مجموعة كلمات للنشر، مطلعاً على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية والمبادرات والورش المعنية بتنمية مهارات الأطفال في الكتابة والقراءة، وزار سموه جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث تعرف إلى الخطط والبرامج الثقافية التي تقدمها كافة القنوات والإذاعات التابعة للهيئة، بما يسهم في نشر ثقافة القراءة وحب الاطلاع.

كما زار سموه «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل»، في دورته الـ 9، واستمع إلى شرح حول الأعمال المشاركة ودلائلها الفنية والثقافية، ويشارك في هذه الأعمال 395 مبدعاً من 50 دولة، منهم 106 مشاركين من 15 دولة عربية، و289 من 35 دولة أجنبية.

إبداعات

يتيح الحدث لزوّاره فرصة الاطلاع على الإبداعات المصوّرة، من خلال منصة القصص المصورة (الكوميكس)، التي ستقدّم 132 ورشة وفعالية فنيّة ترفيهيّة، يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب، إلى جانب 385 فعالية ونشاطاً متخصصاً ومتنوعاً، يقدمه نخبة من الخبراء، إضافة لعروض مسرحيّة متميزة، تجمع ألمع النجوم العرب، يبرز منها عمل «كتاب الأحلام»، الذي يعتبر أول عمل مسرحي من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، ويعرض لأول مرّة ضمن برنامج فعاليات المهرجان، فضلاً عن سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تنظّم في عدد من إمارات الدولة. وكانت إدارة المهرجان قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا»، حيث وضعت خطّة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات.

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