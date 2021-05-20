6 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي إلى «محاكم الخير»

المصدر: دبي- البيان

استقبل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، بحضور القاضي عبد الله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ والمشرف العام على لجنة مبادرة «محاكم الخير»، وفداً من بنك دبي الإسلامي برئاسة نواف الريسي مدير خدمات الدعم المجتمعية، حرصاً من محاكم دبي على التعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة لمنح المتعثرين فرصة جديدة للعودة إلى الحياة بعقول أكثر تفتحاً وحذراً وموضوعية. وأشار طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أن بنك دبي الإسلامي قدم مبلغ ستة ملايين درهم للجنة «محاكم الخير»، التي نظمتها محاكم دبي من أجل مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها، مؤكداً أن الشراكات المجتمعية الهادفة بين المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة دبي تكرس التعاون المؤسسي وفق وثيقة الخمسين لتحقيق الصالح المجتمعي في إطار من المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الواعية، وتدعم تنفيذ مبادرات عملية هدفها الإنسان وسعادته.

وأوضح المنصوري أن مبادرة «محاكم الخير» جاءت لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي.

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