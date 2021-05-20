«معاً» تطلق الدورة الثانية من برنامج «غاية» للثقافة المالية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معا - الدورة الثانية من برنامج «غاية» للثقافة المالية، لرفد سكان أبوظبي بمواضيع قيّمة، تعنى بالإدارة المالية، وتنمي مهاراتهم، وتسهم في نشر ثقافة التطوع في الإمارة.

وتفتح الدورة الثانية من برنامج «غاية» أبوابها للتسجيل حالياً وحتى 27 مايو الجاري، وتنطلق رسمياً في 7 يونيو المقبل، وتعقد الدورة افتراضياً على مدار ثلاثة أشهر، تتناول خلالها مواضيع هامة، تطرح باللغة العربية، وتهدف إلى صقل مهارات المشاركين، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، فضلاً عن مواضيع تعنى بأهمية إدارة الأموال وادخارها، والتخطيط المنظم لأفضل طرق الاستثمار.

ويسهم برنامج «غاية» في ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية لدى المشاركين، ورفدهم بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية اليومية، ويعالج أولوية اجتماعية محددة من قبل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عبر الإحصاءات الصادرة عن مؤشر جودة الحياة.

وقالت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معا» - بهذه المناسبة: «نلتزم في هيئة معا، بالعمل وفق استراتيجية ممنهجة، لبناء غد أفضل لسكان أبوظبي من المواطنين والمقيمين، ويسعدنا إطلاق «غاية» للثقافة المالية، المبادرة الرائدة الهادفة إلى تعزيز المعرفة بإدارة الشؤون المالية لدى أفراد المجتمع».

من جهتها، قالت ميساء النويس مدير مكتب المشاركة المجتمعية في هيئة معا: «يلعب المتطوعون المتخصصون ممن يوظفون وقتهم وخبرتهم، دوراً أساسياً في نجاح برنامج «غاية»، ويسهمون بشكل فعال في إحداث تحول إيجابي في المجتمع».

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