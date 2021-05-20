وفد برلماني فرنسي يبحث التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفداً برلمانياً فرنسياً، برئاسة فرانسواز دوماس رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية.حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من: سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا في مختلف القطاعات.

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