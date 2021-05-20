«الوطني» يناقش التلاحم الأسري

المصدر: دبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حول «إلغاء ترخيص مركز توافق»، ويوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب حول «الرقابة على المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) وقت الأزمات»، وتوجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع حول «التأمين الصحي لأصحاب الهمم».

وفي بند الرسائل الواردة فقد ورد إلى المجلس رسالتان من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الثقافة والشباب»، وبشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

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