«تقنية الوطني» تعتمد تقريرها النهائي بشأن تطوير الصناعات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها المنعقد أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة يوسف عبد الله البطران رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، بحضور ممثلي الوزارة.وقال يوسف البطران رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وسيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة مع ممثلي الحكومة. ومن جهته، قال محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة بأن اللجنة ناقشت التوصيات المقترحة في التقرير، بناء على مخرجات الحلقتين النقاشيتين التي عقدتها حول الموضوع، واجتماعاتها مع رواد الأعمال.

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