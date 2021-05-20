إطلاق صفحة قاموس مشترك إماراتي صيني للغة الإشارة

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين بشأن تطوير وتبادل الخبرات بين الجانبين في شؤون الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم منها مجالات التعليم والتوظيف والتأهيل والثقافة والفنون والرياضة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز التفاهم المتبادل وأواصر الصداقة بينهما، بما يعود بالنفع على تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية. وخلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة تم الإعلان عن مبادرة إطلاق صفحة قاموس مشترك للغة الإشارة الصينية والإماراتية «مشروع قاموس لغة الإشارة الإماراتي الصيني» لتصبح أولى مبادرات الشراكة الإستراتيجية وباكورة التعاون الثنائي بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والاتحاد الصيني للمعاقين، لتجسد بوابة للتبادل الثقافي، يهدف إلى تحقيق التواصل الاجتماعي والثقافي بين أصحاب الهمم من فئة الصم في الدولتين، وتأتي المبادرة دعماً لمبادرات تنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم أبوظبي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية إمارة أبوظبي في خدمة أصحاب الهمم، وسعياً لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

وخلال الاحتفال الذي أقيم بحضور الدكتور علي عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وني جيان السفير الصيني لدى الدولة، وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن الاتحاد الصيني للمعاقين هايدي تشانغ رئيسة الاتحاد.

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري: إن دولة الإمارات تجمعها وجمهورية الصين شراكة استراتيجية شاملة خاصة ومميزة، مبنية على القيم المشتركة لعالم منفتح، وعلى تقدير واحترام القدرات والمميزات والثقافة الفريدة لكل منهما، مؤكداً أن التعاون بين مؤسسة زايد العليا والاتحاد الصيني سيكون مثالاً رائعاً على العلاقة الوثيقة بين البلدين.

ترحيب

ورحب عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الصيني للمعاقين الذي يضطلع بتمثيل وضمان حقوق أصحاب الهمم الشرعية ومصالحهم، ويمتلك خبرات واسعة وسمعة طيبة، ويعمل لتحسين الآليات لضمان حقوق أصحاب الهمم ومصالحهم.

وتقدم ني جيان السفير الصيني نيابة عن سفارة بلاده لدى دولة الإمارات، بأحرّ التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وأعرب عن سعادته بحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين الصينية والإماراتية المختصتين بشؤون أصحاب الهمم، وثمنت هايدي تشانغ رئيسة الاتحاد الصيني للمعاقين الدور الرائد لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في حماية حقوق ومصالح أصحاب الهمم في دولة الإمارات.

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