شرطة دبي تفوز بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

فازت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لأمن المطارات بالجائزة الدولية لأفضل الممارسات IBPC في دورتها السابعة عن فئة «أفضل الممارسات العالمية»، وذلك عبر مشروع «حقائب آمنة»، والذي ساهم في رفع مستوى رضا وسعادة المسافرين والعابرين، وتقليل فترة التفتيش والانتظار والجهد، تزامناً مع توجيهات حكومة دبي للتحول الذكي، والرؤية الشاملة في أن تكون دبي أكثر مدن العالم أمناً وسعادة، وتقديم خدمات مبتكرة وملهمة، تثري تجربة عملاء مطارات دبي.

ممارسات

وتعتبر الجائزة الدولية لأفضل الممارسات IBPC من الجوائز التي يتم إطلاقها سنوياً بمشاركة الدوائر والمؤسسات والمنظمات من مختلف دول العالم، بهدف عرض أفضل الممارسات التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات، والتعلم من تجارب الآخرين، حيث يتم اختيار المشاريع المرشحة ومقابلتها، ثم الإعلان عن الفائزين في حفل تكريم خاص ينظمه مركز الأبحاث للتميز المؤسسي COER في نيوزيلندا بشكل سنوي.

وشاركت في الجائزة 63 جهة حكومية وعالمية عن بُعد، لاستعراض أفضل ممارستها وفق منهجية متكاملة مبنية على التميز والريادة، إذ خضعت المشاركة لثلاث مراحل تقييم واستطاعت الإدارة العامة لأمن المطارات تحقيق أعلى تقييم (7 نجوم).

وقال العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن الفوز بالجائزة يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الإدارة العامة لأمن المطارات لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال الخروج بمشاريع ومبادرات مبتكرة ومتميزة.

تعاون

استقبل اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث أوجه وسبل التعاون المشترك في الجانب التدريبي المتعلق بالأمن والسلامة البحرية، بحضور العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من المسؤولين من الطرفين.

واستعرض اللواء ابن فهد عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب في شرطة دبي في مختلف المجالات ومنها التدريب في مجال الأمن والسلامة البحرية.

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