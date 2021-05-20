شرطة أبوظبي تستعرض معدات وتقنيات نقل وإسعاف المصابين

المصدر: أبوظبي - البيان

استعرضت شرطة أبوظبي أجهزتها ومعداتها وتقنياتها المستخدمة في نقل وإسعاف المصابين وجهودها في الوقاية من الحوادث المرورية في فعاليات أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية والذي يختتم أنشطته اليوم.

وشارك في فعاليات المعرض مديرية المرور والدوريات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة طيران شرطة أبوظبي وأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني. وحضر الافتتاح اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات وعدد من مديري الإدارات والضباط.

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