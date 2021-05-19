19.7 % زيادة مواليد الشارقة في الربع الثالث للعام الماضي

المصدر: الشارة – عصام الدين عوض

كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة عن زيادة عدد المواليد المسجلين في الإمارة خلال الربع الثالث من العام 2020 بنحو 19.7%، حيث بلغ العدد 3385 مولوداً مقارنة مع عدد المواليد المسجلة في الربع الثاني والبالغ 2827 مولوداً.

وأظهرت إحصاءات الدائرة أن إمارة الشارقة استقبلت 8749 مولوداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، منهم 4456 ذكراً و4293 أنثى، في حين بلغ عدد المواليد المواطنين من إجمالي العدد المسجل في الإمارة خلال الفترة ذاتها 2238 مولوداً منهم 1160 ذكراً و1078 أنثى، وعدد المواليد غير المواطنين 6511 مولوداً منهم 3296 ذكراً و3215 أنثى.

وبينت المؤشرات الإحصائية أن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي شهدت 1601 وفاة، منهم 269 مواطناً و1332 من غير المواطنين، حيث بلغ عدد الوفيات في الربع الأول 419 وفاة وفي الربع الثاني 721 وفاة وفي الربع الثالث 461 وفاة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز