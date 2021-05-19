«وطني الإمارات» تطلق برنامج رواد التنمية

المصدر: دبي - وام

أطلقت اليوم مؤسسة وطني الإمارات برنامجاً إعلامياً تحت عنوان «برنامج الإمارات الوطني لرواد التنمية» ليشمل كافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة ممثلة في التلفزيون والإذاعة والنشر الصحفي بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني خاص به.

وقال ضرار بالهول، المدير التنفيذي للمؤسسة: إن مؤسسة وطني الإمارات وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة الحريصة على بناء الإنسان والاستثمار في تنميته وتعزيز ارتباطه بمجتمعه وإبراز دوره في التنمية الوطنية فإن مؤسسة وطني الإماراتي تطلق «برنامج الإمارات الوطني لرواد التنمية» ليكون المنصة الإعلامية التي تسلط الضوء على النخبة من كافة الجنسيات المقيمة ممن ساهموا في التنمية الوطنية على أرض الإمارات تقديراً لمساهماتهم في دعم عجلة التقدم وإيماناً من المؤسسة بضرورة العمل الوطني المشترك.

وأوضح أنه لتنفيذ كافة جوانب البرنامج من عمليات فنية وتنسيق إعلامي، قررت المؤسسة التعاون مع الشبكة العربية للبث المشترك؛ نظراً لأهمية الشبكة ونجاحها في البث الإعلامي المشترك على مستوى الدولة والعالم العربي، حيث من المقرر أن يتم بث البرنامج بشكل أسبوعي على مدار العام وعبر كافة المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات من قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات، كما ستعمل المؤسسة بالتعاون مع حملة المرأة العربية لتسليط الضوء على سيدات الأعمال والمبدعات وصاحبات البصمة الواضحة في العمل التنموي في الإمارات.

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