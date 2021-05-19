ملتقى عجمان الاستثماري الافتراضي يشهد إطلاق مبادة «مستثمر»

المصدر: عجمان - (البيان)

اختتمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ملتقى عجمان الاستثماري والذي عقد افتراضياً تحت رعاية رئيس الدائرة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، وبالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية السياحية في عجمان والاتحاد الدولي للعقارات.

وبحث الملتقى الذي جاء تحت شعار «استشراف مستقبل الاستثمار في عجمان» لأداء السوقين العقاري والسياحي.

واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان التي نجحت بكفاءة في اجتياز الاختبار الصعب والمرحلة المعقدة التي مر بها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا.

وأطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي خلال الملتقى مبادرة «مستثمر»، وهي منصة ذكية صُممت لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع ودعم المستثمرين في إمارة عجمان.

وأكد في كلمة وجهها للمشاركين بالملتقى نجاح إمارة عجمان في مواجهة وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم مختلف القطاعات لا سيما القطاع العقاري الذي استفاد من جملة من التدابير والمميزات التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان، حيث شهد السوق العقاري منذ مطلع 2021 نمواً متسارعاً وانتعاشاً ملحوظاً لحجم الاستثمار العقاري.

وقال إن إمارة عجمان تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وأبرز وجهات الاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن ما حققته الإمارة من تطور ونمو في شتى المجالات هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة بنظرتها المستقبلية وقدرتها على حشد الإمكانات ومواجهة التحديات بكل كفاءة واقتدار.

وكذلك بفضل تضافر جهود جميع الدوائر الحكومية وعملها بروح الفريق الواحد في سبيل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في إمارة عجمان التي تعد الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تسجيل الممتلكات حسب نتائج تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.

وأكد ارتقاء مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان 2021 في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

ومن جانبه، أكد المهندس عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان محظوظة بقيادة رشيدة نجحت في التعامل مع هذه الأزمة وقدمت الدعم اللازم لمواجهة تداعيات الجائحة، وهو ما اتضح نهاية 2020 وبداية 2021، حيث شهدت الإمارة انتعاشاً ملحوظاً في شتى القطاعات وبالأخص القطاع العقاري، إذ سجلت دائرة الأراضي 2082 معاملة خلال الربع الأول.

وبلغ حجم التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم. موضحاً أن السوق العقاري في عجمان حافظ على جاذبيته وأدائه المتصاعد بالنظر إلى المقومات التي تنفرد بها الإمارة والتي تؤهلها لأن تكون الوجهة الأمثل للمستثمرين.

وأكد أن ملتقى عجمان الاستثماري هو حدث مهم، حيث شهد مناقشة 4 محاور رئيسية تمثلت في استعراض الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين ومناقشة المستوى المتطور الذي وصلت إليه البنية التحتية في عجمان، فضلاً عن مناقشة مستقبل الاستثمار العقاري والسياحي في الإمارة.

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