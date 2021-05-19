«طرق دبي» تؤكد التزامها بالتطبيق الأمثل للصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التزامها بالتطبيق الأمثل للصحة والسلامة المهنية في جميع المنشآت والمرافق ومواقع المشاريع التابعة لها، فضلاً عن الصحة والسلامة المهنية في وسائل المواصلات العامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة عن بعد في فعاليات اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في الورشة العالمية من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي شارك فيها أكثر 1400 من ممثلي الصحة والسلامة والبيئة من مختلف دول العالم الذي اختتمت فعاليته مؤخراً، بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بتنظيم ورشة عن بعد لموظفيها في هذا الشأن لضمان نشر الوعي عن أهمية تطبيق متطلبات السلامة لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة للجميع.

استراتيجية

وتفصيلاً، قالت ندى جاسم، مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة العالمية إنما يأتي لتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتحقيق غايات وأهداف الهيئة في السلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أرقى الممارسات والتجارب العالمية في مجال الصحة والسلامة البيئية، بما ينسجم مع التطوّر المستمر في خدمات الهيئة المقدّمة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع».

وأكدت ندى جاسم، حرص الهيئة على أن تكون أفضل مؤسسة حكومية خدمية، في إدارة الصحة والسلامة المهنية وتعزيز مسيرتها في هذا المجال، وذلك من خلال التزامها بتوفير الحماية لموظفيها والعاملين لديها من الإصابات والمخاطر الصحية في العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأضافت مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تتبع استراتيجيات وتقنيات متقدمة لتوفير الحماية اللازمة للموظفين، والعاملين في جميع مؤسساتها وقطاعاتها ولمتعامليها من الأفراد والمؤسسات والمراجعين والزوار من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل المكتبي، وفي هذا الصدد وبالرغم من تحديات جائحة كورونا خلال العام 2020، إلا أنه تم تدريب أكثر من 3000 شخص من مختلف التخصصات على مبادئ الصحة والسلامة المهنية.

بيئة عمل

كما تتم مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي تضمن بيئة عمل سليمة للموظفين، وضمان مطابقة معايير الصحة والسلامة المهنية مع الاشتراطات والقواعد والقوانين الوطنية والعمل على تحسين وتطوير هذه الاشتراطات والقواعد والقوانين وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف بلدان ومدن العالم المتقدّمة، وبما ينسجم والتطور الحاصل في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص في جميع الميادين والمجالات كافة.

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