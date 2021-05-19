30558 ألف زائر لحدائق ومرافق دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشفت بلدية دبي أن عدد زوار الحدائق العامة والمرافق الترفيهية خلال إجازة عيد الفطر من11-15 الشهر الجاري، بلغ 300 ألف و558 زائراً بنسبة زيادة حوالي 809% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي وصل زوارها إلى37 ألفاً و134 زائراً، وذلك بسبب إغلاق بعض الحدائق في فترة الجائحة.

وأوضحت بلدية دبي أن حدائق الأحياء السكنية كان لها النصيب الأكبر من عدد الزوار، حيث بلغ عدد زوارها 102 ألف و679، بنسبة أكثر من 34 % فيما بلغ عدد زوار برواز دبي 11 ألفاً و223 زائراً، وبلغ عدد زوار دبي سفاري بارك 10 آلاف و846 زائراً، ولم تتلقَ البلدية أي شكوى خلال فترة إجازة عيد الفطر.

32 ألف طن

وأوضحت بلدية دبي أنه تم توفير 3000 عامل لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة في جميع مناطق إمارة دبي خلال إجازة عيد الفطر السعيد، من بينهم عدد 500 عامل يتبعون القطاع الخاص تحت إشراف ومتابعة من قبل بلدية دبي، يعملون في 3 ورديات عمل أساسية، مع وجود فرق متخصصة لوردية بلاغات الطوارئ والحوادث، وتم استقبال وطمر حوالي 32 ألف طن من النفايات العامة خلال إجازة العيد.

جهود

وكانت بلدية دبي عززت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 2021، في جميع قطاعات عمل ومرافق الدائرة، بهدف ضمان تقديم خدمات البلدية لكافة أفراد المجتمع على أكمل وجه، من خلال إعداد الخطط واتباع الاستراتيجيات الفعالة في مختلف القطاعات.

وحددت ساعات العمل في الحدائق الكبرى التابعة لبلدية دبي خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتي تشمل حديقة الصفا، حديقة زعبيل، حديقة الممزر، حديقة مشرف الوطنية، وحديقة الخور، حيث ستمتد ساعات العمل في تلك الحدائق خلال أيام العيد من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً، وتشمل ساعات العمل خلال العيد في برواز دبي من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، في حين تمتد ساعات العمل في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ ساعات العمل في الحديقة القرآنية خلال أيام عيد الفطر من الساعة 8 صباحاً إلى 11 مساءً.

نظافة المدينة

وفيما يخص نظافة المدينة، نفذت بلدية دبي خطة العمل الخاصة بنظافة المدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود الإشراف الميداني في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق، بما فيها الأسواق والقنوات المائية والشواطئ، بالإضافة إلى تأمين نظافة الطرق السريعة في الإمارة، من خلال تنظيم عمل ورديات العمل خلال أيام العيد، لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز المظهر الجمالي للمدينة.

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