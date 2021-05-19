توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً بعد الظهر، وحار نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 21:30 والمد الثاني عند 06: 27 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 00:40.. وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04: 12 والجزر الاول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 23:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 28 80 15

دبــي 41 28 85 15

الشارقة 41 26 75 20

عجمان 40 28 80 25

أم القيوين 41 26 85 25

رأس الخيمة 42 25 80 30

الفجيرة 45 30 80 30

العين 44 29 40 10

ليوا 45 24 40 10

الرويس 40 23 85 25

السلع 39 25 80 25

دلما 39 26 75 30

طنب الكبرى 39 27 80 20

طنب الصغرى 39 27 80 20

أبو موسى 39 27 80 20

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