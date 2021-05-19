«الوطني الاتحادي» يشارك في منتدى البرلمانيين الشباب

المصدر: دبي - البيان

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام ضمن أجندة اجتماعات الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، ومثل الشعبة البرلمانية في المنتدى: سارة فلكناز، ومروان عبيد المهيري أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد.

وتضمن جدول أعمال المنتدى عدداً من الجلسات، تناولت موضوعات المساهمة في أعمال الجمعية العامة الـ142 من وجهة نظر الشباب، والبرلمانات والشباب وكوفيد 19، وإحاطات حول الحوارات الإلكترونية بين الأجيال، وإعطاء الأولوية لتمكين الشباب من التعافي بعد كوفيد، وانتخابات مجلس منتدى البرلمانيين الشباب.

وشاركت الشعبة البرلمانية في الجلسة التي ناقشت موضوع «عقد جديد من عمل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات بشأن مشاركة الشباب»، وأكدت أهمية تعزيز ودعم مشاركة الشباب في البرلمان، وقدمت عرضاً لجهود دولة الإمارات في صناعة المستقبل وتوفير الفرص لتمكين الشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز